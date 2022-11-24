القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام أحد "الإرهابيين" لاشتراكه في معارك ضد القوات الأمنية

أصدرت محكمة جنايات محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق "إرهابي عن جريمة المشاركة مع عصابات داعش الإرهابية".

وذكر القضاء في بيان صحفي أن "المجرم الإرهابي شارك مع مجموعته الإرهابية ضد القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير، واستقر مع مجموعته في جبال مكحول وجبال عداية وبادوش بعد انتهاء المعارك".

وأضاف أن "الإرهابي شارك أيضا في تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية ونتيجة للقصف الجوي لمجموعته الإرهابية ألقي القبض عليه".

وتابع البيان أن "الحكم بحق المجرم الإرهابي يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و5 من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".



المصدر: RT