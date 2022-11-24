لبنان.. مجلس النواب يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية
Globallookpress
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فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.
وقد رفَع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة بعد فقدان النّصاب في الدورة الثانية، وحدد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر.
فرز الأصوات انتهى على الشكل الآتي: 50 ورقة بيضاء، 42 ميشال معوض، 8 لبنان الجديد، 6 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 بدري ضاهر و1 ملغاة.
المصدر: RT