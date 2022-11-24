رسالة مزيفة تثير قلق نقيب الصحفيين في مصر

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إنه أثناء حضوره لاجتماع مجلس أمناء الحوار، وفي خلال الساعات الأخيرة، تم تداول رسالة مزيفة منسوبة إليه.

وأوضح رشوان على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الرسالة المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم تداولها وترويجها سابقا قبل 6 أعوام.

وأكد نقيب الصحفيين، خلال منشور في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أبلغ السلطات المختصة بجرائم النشر الإلكتروني لمعرفة مصدر الرسالة المزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من زورها وروجها.

وأكد مصدر مقرب من نقيب الصحفيين أنه يرفض الإفصاح عن محتواها حتى لا يساهم في نشرها.

المصدر: RT + فيتو