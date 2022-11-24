الجيش الإسرائيلي يتسلم جثة الإسرائيلي الذي قتل بحادث سير في جنين

تسلم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثة الاسرائيلي تيران بيرو، الذي قتل في حادث سير في جنين، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الجيش.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأنه "بعد جهود المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، يجري الآن نقل جثة الإسرائيلي تيران بيرو الذي قُتل في حادث سير في جنين إلى عائلته في إسرائيل".

واحتجز مسلحون فلسطينيون الجثة بعدما أوقفوا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وذكرت الصحيفة أنّ المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أجروا محادثات ومحاولات مع قادة في السلطة الفلسطينية لإعادة الجثة.

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس،عن تقديره وشكره للسلطة الفلسطينية على عملها لإعادة جثة الراحل تيران بيرو إلى أسرته.

وقال غانتس: "أود أن أعرب عن تقديري للسلطة الفلسطينية على عملها لإعادة جثة الراحل تيران فرو إلى أسرته، هذه خطوة إنسانية أساسية بعد عمل حقير وغير إنساني، أود أن أشكر القوى الأمنية وجميع الهيئات والقيادات والممثلين الذين عملوا لإعادته، خالص التعازي لأسرته الذين أظهروا الشهامة والقيادة في اللحظات الصعبة".

وبعد تسلم الجثمان اعادت إسرائيل فتح معبري الجلمة وسالم في جنين.

وكانت جهود ووساطات حتى من أهل القتيل قد بذلت من أجل تسليم جثته حيث أكدت العائلة انه ليس جنديا، فيما كان المسلحون الفلسطينيون قد طالبوا بالافراج عن جثامين الشهداء الفلسطيينين الذين تحتجزهم إسرائيل، مؤكدين ان احتجاز الجثة جاء كون أنها تعود لجندي خدم بالجيش الإسرائيلي.

وقال الشيخ رائد صلاح إن الإسرائيلي كان تواجده في جنين تواجدا عاديا كأي إنسان، داعيا خاطفي جثمانه أن يسلموه إلى ذويه في أقرب وقت.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنّ حادث السير أسفر عن إصابة "إسرائيليَين" في جنين، ووصفت جراحهمت بالخطرة، قبل إعلان وفاة أحدهما في وقت لاحق.

المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، RT