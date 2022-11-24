مفاوضات وتهديد لاستعادة جثة شاب محتجزة في جنين بالضفة (فيديو)

توعد أفراد من عائلة الشاب المحتجزة جثته في جنين بالتصعيد في حال لم تتم إعادة الجثمان من مختطفيه، بينما ذكر تقرير إسرائيلي أن الاتصالات متواصلة لاستعادتها.

وتشير الأنباء إلى أن الاتصالات بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية متواصلة لإعادة جثة شاب من دالية الكرمل، احتجزها مسلحون من مستشفى ابن سينا في جنين، بعد أن كان قد لقي مصرعه في حادث طرق، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لاعتقادهم أنه من "المستعربين".

ومساء اليوم الأربعاء، انطلقت مسيرة حاشدة في دالية الكرمل للمطالبة بإعادة جثة الشاب تيران فرو (18 عاما)، وذكر موقع "عرب 48" أن عددا من الشبان من أبناء الطائفة المعروفية تظاهروا في شارع رقم 6.

بينما دعا عم الشاب فرو إلى "ضبط النفس"، وقال "نحن في لحظة مفصلية"، وأشار إلى أنه "قد يتلقى اتصالا في أي لحظة لاستلام جثة الفقيد".

وأضاف أن "إغلاق الشوارع والتطور في الأحداث لا يساعد في الجهود الرامية لاستعادة الجثة، ومن الممكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية"، وشدد على ضرورة "التروي والتهدئة خلال الساعات المقبلة، حتى نتمكن من استعادة الجثة دون مشاكل".

قيادات عربية دعت الشبان الذين شاركوا في احتجاز الجثة إلى تحريرها وإعادتها.

بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي في مقطع مصور بثه على حسابه في "تويتر" إن "قوات الأمن تبذل جهودا واسعة لإعادة الجثة". وتابع أنه "نتوقع أن تعمل السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، على إعادة جثته فورا. إسرائيل ملتزمة بإعادة جثة تيران إلى أسرته وهو ما سيحدث".

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية ورئيس "الإدارة المدنية في يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، أجريا مباحثات مع كبار المسؤولين في السلطة وقادة أجهزة الأمن الفلسطينية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة جثة فرو.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن "مسؤولين دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين ومن دول عربية، انضموا إلى المفاوضات خلال الساعات الماضية، في محاولة للتوسط بين الأطراف، ويحاولون الضغط على السلطة الفلسطينية للعمل على نقل الجثة إلى إسرائيل دون أي شروط". وادعى أن المسلحين الفلسطينيين الذين اختطفوا الجثة من المستشفى "اعتقدوا أنه تابع لوحدة المستعربين".

وكانت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن مسلحين فلسطينيين يحتجزون جثة الشاب فرو في مخيم جنين، مطالبين "بالإفراج عن جثامين شهداء" تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وأوضحت أن "جهات فلسطينية بذلت جهودا لتسليم الجثة للجانب الإسرائيلي غير أنها لم تنجح حتى الساعة".

بدورها، قالت مصادر محلية في مخيم جنين، إن مسلحين يطالبون سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين فلسطينيين استشهدوا بنيران قوات إسرائيلية مقابل الجثة المحتجزة. ولفتت مصادر محلية أخرى إلى أن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإعادة الجثة متواصلة، وقالت إن "هنالك إشارات" إلى أن ذلك قد يتم الليلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد صرح، فجر اليوم، أن جثة مواطن توفي في حادث مرور في محيط مدينة جنين "أخذت" من مستشفى فلسطيني. وأضاف أن "التوقع أن تعاد إلى عائلته في إسرائيل قريبا في خطوة إنسانية مطلوبة".

المصدر: "عرب 48"