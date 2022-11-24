"الفراعنة كلمة السر".. رئيس البرتغال يظهر في مصر قبل توجهه إلى قطر (صور)

زار رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مصر قبل توجهه لحضور مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم بقطر.

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وقام رئيس البرتغال والوفد المرافق له بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة، حيث جاءت زيارة الرئيس البرتغالي لمصر على هامش توجهه لحضور مباراة البرتغال وغانا والتي ستنعقد ضمن مبارايات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي يتم تنظيمها حاليا بدولة قطر.

وقام رئيس البرتغال بجولة داخل المنطقة شملت الهرم الأكبر ومنطقة أبو الهول، وجولة داخل قاعات العرض المختلفة للمتحف ومنها قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري.

المصدر: RT