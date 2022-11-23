عبير موسي: بعد "جمعية القرضاوي" جاء الدور على منظمة NDI الأمريكية‎‎

أعلنت عبير موسي رئيسة "حزب الدستوري الحر" في تونس، عن تنظيم احتجاجات أمام مقر "المعهد الديمقراطي الأمريكي للشؤون الدولية" NDI في الـ10 من ديسمبر القادم.

وانتقدت موسي "الدور المشبوه" الذي تلعبه المنظمة الأمريكية في تونس وتقديمها تمويلا كبيرة إلى منظمات وجمعيات معروفة بقربها من "حركة الإخوان" وعلى رأسها "مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات.

وأكدت أنها متشبثة بطلبها المقدم عبر عدل تنفيذ إلى رئاسة الحكومة في إطار حق النفاذ إلى المعلومة بتقديم قيمة التمويلات التي تلقاها "مرصد شاهد".

ويعرّف "المعهد الديمقراطي الوطني" نفسه على أنه "منظمة غير ربحية، تعمل في سبيل دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع في العالم".

ويوفر المعهد المساعدة العملية للقادة المدنيين والسياسيين، من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، مستعينا بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين.

ويتعاون أيضا مع الديمقراطيين في كل أنحاء العالم، بهدف بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم.

المصدر: "موزاييك"