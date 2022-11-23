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عقود 'اللوبينغ".. القضاء التونسي يؤجل النظر في القضية والغنوشي يتغيب عن جلسة المحكمة

أخبار العالم العربي

عقود 'اللوبينغ
Gettyimages.ru
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
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أجلت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، النظر في القضية المتعلقة بعقود "اللوبينغ" المنسوبة إلى حركة النهضة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن هيئة الدائرة قررت تأخير النظر في القضية إلى شهر يناير 2023 علما أن الغنوشي لم يحضر جلسة اليوم وهو محال بحالة سراح.

وأشارت إلى أن القضية تخص تحديدا رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، والمكلف بالعلاقات للخارجية داخل الحركة رفيق عبد السلام.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أحال راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام، للمحاكمة أمام الدائرة الجناحية من أجل تهم تعلقت بـ"تلقي تمويل خارجي مجهول المصدر وقبول تمويل أجنبي"، كما أصدر بطاقة جلب قضائية في حق المتهم الثاني رفيق عبد السلام.

المصدر: "موزاييك"

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