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ملك المغرب يبحث قضية الصحراء مع غوتيريش

أخبار العالم العربي

ملك المغرب يبحث قضية الصحراء مع غوتيريش
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أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه قضية الصحراء في ظل القرار الأممي ذي الشأن.

وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك استقبل غوتيريش في القصر الملكي بالرباط، وأنه تم التطرق إلى قضية الصحراء "على ضوء القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 أكتوبر 2022".

وأضاف أن الملك جدد "التأكيد على الموقف الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة".

كما جدد الملك دعم بلاده لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي، وكذا لبعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار.

ونقل الديوان الملكي عن غوتيريش أنه أعرب عن امتنانه للملك لنجاح المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي ينعقد بفاس، وأشاد باعتماد إعلان قوي يحث على الالتزام، وضروري أكثر من أي وقت مضى في سياق دولي مضطرب.

 

المصدر: RT

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