أمام تلاميذ انهمرت دموعهم.. الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة إصفي الأساسية المختلطة جنوب الخليل (فيديو)

هدم الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، مدرسة إصفي الأساسية المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، في خربة إصفي الفوقا، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا أهمها مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا.

وأدانت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إقدام القوات الإسرائيلية على تدمير مدرسة إصفي الأساسية المختلطة بمديرية يطا بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى حرمان التلاميذ من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن.

ووصفت الوزارة تدمير المدرسة "بجريمة نكراء وبشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية، إذ باتت هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر".

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية خاصة في ظل تواصل هذه الاعتداءات الهمجية.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد نظمت زيارة دعم وإسناد للمدرسة المذكورة، بمشاركة وفد من الوزارة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدبلوماسية والحقوقية والمؤسسات الرسمية والإعلامية وفعاليات يطا.

ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف، إلى حماية التعليم في منطقة مسافر يطا وإسناد المدارس التي تتعرض لحملات استهداف احتلالية تستهدف عرقلة التعليم وضرب مقوماته، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدا في الدفاع عن مدارسها والوقوف إلى جانب الأهالي، في ظل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

المصدر: RT + وكالات