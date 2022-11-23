سوريا وبيلاروس توقعان 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت سوريا وبيلاروس ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك.

جاء ذلك في ختام مباحثات عقدها رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ورئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو وبحضور وفدي البلدين.

وفي تصريح صحفي أعقب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وصف عرنوس جولة المباحثات بأنها "عميقة شملت كل أوجه التعاون القائم وتقييم نتائج التنسيق السابق".

وأشار إلى أنه "تم وضع عناوين وخطة عمل مستقبلية تضمن التوسع المدروس والموضوعي في أنشطة التعاون المشترك، وتم التأكيد على الحرص المشترك على الانتقال بعلاقات التعاون نحو آفاق جديدة مدفوعة بالإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى البلدين الصديقين وعلى الرغبة المشتركة لتوظيف وإدارة هذه الموارد والإمكانات بما يعظم الاستفادة المشتركة منها".

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وأوضح عرنوس أنه "تم التوصل لتوقيع عدد من صيغ التعاون في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك وغيرها من القطاعات الحيوية التي تزيد من تشبيك اقتصادي البلدين"، وأشار إلى أن المناقشات تناولت تعزيز التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية والعلمية بهدف الاستفادة من رأس المال البشري الغني لدى البلدين.

بينما قال غولوفتشينكو إن "اللقاء اليوم كان على مستوى عالٍ من التفاهم بين الوفدين، حيث وضعنا الخطوات الأولى لتمكين العلاقات الثنائية، وأن البلدين يسيران بالطريق الصحيح وسيتم العمل على تذليل الصعوبات كافة:.

ودعا "المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب سوريا لتجاوز العقوبات ومحاربة الإرهاب والحفاظ على السيادة الوطنية".

وأضاف غولوفتشينكو أن "اتفاق التعاون بين البلدين يتيح آفاقاً جديدة لتوطيد العلاقات"، وأشار إلى أن بلاده "لديها خطة لاستقبال عدد من الأطفال السوريين في العام المقبل ضمن رؤيتها للعمل الإنساني في سوريا وتطوير العلاقات الاجتماعية، وأنها ستواصل دعمها لسوريا في كل ما يلزم".

المصدر: "سانا"