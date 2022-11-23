حمى الضنك تحصد أرواح 26 شخصا في السودان

أعلن مسؤولو الصحة السودانيون وفاة ما لا يقل عن 26 شخصا بحمى الضنك، في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة 460 إصابة مؤكدة و3436 حالة اشتباه.

واعتبر مسؤولو الصحة في البلاد في بيان لهم، اليوم الأربعاء، إن حمى الضنك واحدة من أسوأ التفشيات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

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بدورها، قالت وزارة الصحة السودانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك 460 حالة إصابة مؤكدة بالمرض و3436 حالة أخرى مشتبه بها، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تم تسجليها يوم الإثنين الماضي.

وفي التفاصيل، تم تسجيل حوالي 20 حالة وفاة في منطقة جنوب كردفان، وهي إحدى المناطق التي أعلنت لجنة الأطباء السودانية عن تفشي المرض فيها لأول مرة في أوائل نوفمبر الجاري.

في الوقت الذي لفتت فيه العديد من وسائل الإعلام المحلية إلى أن العدد الرسمي للحالات أعلى من ذلك بكثير.

يشار إلى أن حمى الضنك هو مرض ينقله البعوض ويتفشى في المناطق الاستوائية من العالم، وينتشر عادة بالقرب من مصادر المياه الراكدة، وله أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة.

المصدر: أ ب