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من هي نجلاء حسين الموضوعة على قائمة الإرهاب في مصر؟

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من هي نجلاء حسين الموضوعة على قائمة الإرهاب في مصر؟
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قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة إدراج 10 أشخاص على قائمة الإرهاب، بينهم  نجلاء محمود عفيفي حسين، وياسمين أحمد صبحي، وعزت محمد حسن.

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وجاء اسم نجلاء حسين في قوائم البحث لدى المصريين، حيث تبين أن زوجها الداعشي أبو عبد الله الليبي، ولديها أبناء من زوجها السابق المنتمي لتنظيم بيت المقدس والمسجون في مصر مع ابنيها مصطفى وعبد الله.

وبين الأسماء التي شملها قرار الضم: عائشة خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم محمد حسين أحمد، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، محمد أبو هريرة، سها سلامة.

المصدر: القاهرة 24

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