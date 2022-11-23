العراق.. ضبط 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية

أعلنت القوات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية في بغداد والمحافظات.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان إن "مفارز الأمن الوطني داهمت 4 أوكار لتهريب المشتقات النفطية في العاصمة بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط أكثر من 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية".

وذكر البيان أن "العمليات أسفرت عن ضبط 14 عجلة وصهريجا كانت معدة للتهريب، وجرى أيضا إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالتهريب"، مبينا أن "عمليات الضبط تمت في محافظات: النجف وكركوك وواسط وديالى وذي قار".

المصدر: RT