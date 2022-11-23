أول تعليق في مصر على استقالة يوسف زيدان المفاجئة بسبب إسرائيل

علق رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي، على استقالة الكاتب يوسف زيدان من عضوية اتحاد كتاب مصر، التي أعلنها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وقال الدكتور علاء عبد الهادي إنه لم تصل مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر استقالة رسيمة مكتوبة من الكاتب يوسف زيدان.

وتابع علاء عبد الهادي: عندما تصل الاستقالة رسميا من الدكتور يوسف زيدان، سيعقد مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر اجتماعا للبت فيها والنظر في مدى قبولها أو عدمه، مضيفا: استقالة مواقع التواصل الاجتماعي لا يعتد بها واتحاد الكتاب لا يُدار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان يوسف زيدان تقدم باستقالة على صفحته بـ فيسبوك، من اتحاد كتاب مصر بعد ما كشف مجلس إدارة الاتحاد، من اعتزامه فتح تحقيق مع زيدان حول التطبيع ومعه منى برنس والكاتب علاء الأسواني.

وجاء في استقالة يوسف زيدان: ردًّا على السخافات السَّمِجة والتصريحات المُنفلتة التي ملأت وسائل الإعلام والتواصل، أمس واليوم، فإنني أُعلن استقالتي من النقابة المسماة اتحاد كتاب مصر بعد قرابة 40 سنة كنتُ فيها مُلتزمًا خلالها بسداد الاشتراكات المقررة على الأعضاء، ودفع اثنين بالمائة من دَخلي المالي برضا وسماحة نفس، لدعم ميزانية هذا الكيان، وفي المقابل دون السعي أو الحصول من تلك النقابة (الاتحاد) على أيِّ نفعٍ، من أيِّ نوع، خلال مُدة عضويتي.

المصدر: القاهرة 24