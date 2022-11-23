بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل شيدت بتمويل أوروبي

أقدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على هدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أخطرت الأسبوع الماضي بهدم المدرسة المكونة من ثلاث غرف، والتي لا تزال قيد الإنشاء بتمويل أوروبي.

يشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي صعدت من ممارساتها القمعية في مسافر يطا، والتي تتمثل بعمليات الهدم، ووقف البناء، ومنع الفلسطينيين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.

وفي عام 1999، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان مسافر يطا، بذريعة "السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية".

ومنذ ذلك الحين تتعرض التجمعات السكانية في المسافر لعدة موجات من عمليات وأوامر الهدم، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.

المصدر: RT + "القدس برس"