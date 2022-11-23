الأمن المصري يرد على فيديو الهجوم المسلح في سيناء

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مدعيا حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.

إقرأ المزيد

وقالت قوات الأمن المصرية إنه بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وهو مشهد تمثيلي تم أداؤه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية .. وأمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو المشار إليه (فني أشعة بالإدارة الطبية بالجامعة المشار إليها).

وتابعت قوات الأم: "بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وفبركته لمقطع الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT