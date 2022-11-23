نتنياهو يغازل السعودية ويتصل بـ"أخيه" لتهنئته بفوز منتخب المملكة على الأرجنتين

أعاد الشاب السعودي الشهير محمد سعود، نشر مقطع فيديو، لاتصال أجراه معه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو لتهنئته بفوز منتخب المملكة على الأرجنتين في مونديال قطر.

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وباللغة العبرية، كتب الشاب محمد سعود الذي يعرف نفسه على أنه "ناشط سلام" مقدمة لمقطع فيدو اتصال نتنياهو به قائلا: "إن شاء الله، السلام قريب، تحدثت مع رئيس الوزراء المقبل نتنياهو عن السلام القادم والفوز العظيم على الأرجنتين".

בעזרת השם השלום קרוב, דיברתי עם ראש הממשלה הנכנס נתניהו על השלום הקרוב ועל הניצחון הגדול על ארגנטינה 🇮🇱🇸🇦 https://t.co/BIalkEtIoJ — محمد سعود מוחמד סעוד Mohammed Saud (@mosaud08) November 22, 2022

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو قد أشفع مقطع الاتصال بتعليق قال فيه إنه اتصل بـ"أخيه" محمد سعود مهنئا إياه بـ "بفوز المملكة العربية السعودية العظيم في كأس العالم اليوم".

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم افتتح مشواره في مونديال قطر، بتحقيق فوز يعد "تاريخيا" على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى ان الشاب السعودي محمد سعود يرى في نفسه "ناشط سلام"، وتتصدر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورتان، إحداهما للعلمين الإسرائيلي والسعودي، وثانية له وهو يصافح نتنياهو.

وكان الشاب السعودي محمد سعود قد حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام عقب زيارته إلى إسرائيل في عام 2019، علاوة على اشتهاره بدعواته المتواصلة إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

المصدر: تويتر