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مصر.. حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الموتى

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مصر.. حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الموتى
Globallookpress
مصر
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أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان المصري أيمن أبو العلا، أنه طرح مشروع قانون يطالب بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الموتى.

وصرح بأن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل من ينتهك حرمة الموتى بدنيا أو شفويا من خلال السخرية.

وأضاف أن العقوبة تتضاعف حال نشر تلك الانتهاكات على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل العقوبة إلى 6 سنوات سجنا وغرامة مالية من 200 إلى 300 ألف جنيه.

المصدر: موقع "أخبار" اليوم المصري

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