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بلينكن: الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني

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بلينكن: الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني
AP
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في طموحنا المشترك لمستقبل أفضل".

وجاء ذلك في رسالة وجهها بلينكن إلى اللبنانيين بمناسبة عيد استقلال لبنان التاسع والسبعين.

وقال بلينكن في الرسالة التي نشرتها السفارة الأمريكية في بيروت: "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأخلص تمنياتي للشعب اللبناني بعيد استقلاله".

وأضاف أن "اللبنانيين يشتهرون بثقافتهم الغنية والديناميكية، ونحن ندرك المرونة التي أظهروها خلال الـ 79 عاما الماضية في مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية، كما أنه يعاني فراغا في رئاسة الجمهورية، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان حتى الآن في التوافق على رئيس جديد.

 

المصدر: RT

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