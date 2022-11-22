"هاوار": سقوط 3 قتلى من الجيش السوري بقصف تركي

ذكرت وكالة "هاوار" أن ثلاثة عسكريين سوريين قتلوا اليوم جراء القصف التركي المستمر على مناطق تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا.

وقالت الوكالة قبل قليل إن اثنين من القوات السورية "قتلا" وأصيب اثنان آخران في قصف للاحتلال التركي على مطار منغ العسكري في ريف حلب.

وأضافت الوكالة العاملة في مناطق سيطرة "قسد" أن "جيش الاحتلال التركي، قصف مطار منغ الواقع في مقاطعة الشهباء، والذي يوجد فيه عناصر من قوات حكومة دمشق".

ونشرت الوكالة صورتين لاثنين من الجرحى.

إقرأ المزيد

وكانت الوكالة ذكرت قبل ساعات أن أحد أفراد الجيش السوري "قتل" جراء قصف تركي على ناحية شرا، في ريف مدينة عفرين شمال حلب.

ولم يذكر الإعلام الحكومي السوري معلومات بهذا الصدد.

وكانت وكالة "سانا" نقلت قبل يومين عن مصدر عسكري أن "عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة".

المصدر: "هاوار" + RT