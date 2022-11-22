تعليق التداول في بورصة السعودية بتوجيهات ملكية

أعلن التلفزيون السعودي تعليق التداول في البورصة يوم الأربعاء على أن يستأنف الخميس، بموجب توجيهات ملكية احتفالا بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

كما تقرر أن يكون الأربعاء عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص في المملكة.

وقررت وزارة التربية والتعليم في المملكة تأجيل اختبارات يوم الأربعاء للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية على أن تعقد يوم 7 ديسمبر 2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

بناءً على التوجيه الملكي الكريم أن يكون يوم غدٍ الأربعاء إجازة لموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية؛ فقد تقرر تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات على أن تُعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني — المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe) November 22, 2022

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا، بتخطيه نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر، المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات مرة واحدة في تاريخه عام 1994، حيث يسعى الأخضر لتكرار الإنجاز ذاته.

المصدر: وسائل إعلام سعودية