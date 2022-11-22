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محمد بن سلمان يأمر بعلاج ياسر الشهراني في ألمانيا

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يأمر بعلاج ياسر الشهراني في ألمانيا
RT / SPA
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة السعودية والأرجنتين.

وكان ياسر الشهراني قد تعرض إلى إصابة قوية جدا في قدمه يوم الثلاثاء في مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني وذلك أثر اصطدامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الفحوصات التي خضع لها ياسر الشهراني، أثبتت إصابته بكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان.

ولم يكشف المنتخب السعودي فترة غياب اللاعب ياسر الشهراني.

ونشر مغردون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة إصابة اللاعب السعودي ياسر الشهراني بعد أن اصطدم بزميله حارس المرمى محمد العويس.

ويظهر في الفيديو العويس يطلب الاسعاف للشهراني عندما تأخر حكم المباراة في تلبية الطلب، وألح العويس إلى أن استجاب قاضي الجولة، ليسقط بعدها العويس أرضا باكيا خوفا على حياة زميله.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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