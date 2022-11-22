هل أردوغان بحاجة لوسيط للقاء الأسد؟!.. مسؤول تركي يتحدث عمن بيده القرار

نفى عبد الرحمن باشكان، مستشار رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، وساطة أي دولة لترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد.

وقال باشكان: "ليس هناك دولة وسيطة للحوار بين الرئيسين، وأردوغان ليس بحاجة لوسيط من أجل اللقاء مع الأسد".

وأضاف: "هذا القرار يعود لأردوغان والدولة، وهما يحددان التوقيت والمكان المناسب، ويمكن أن يجرى اللقاء على هامش اجتماع في بلد معين".

وأشار باشكان إلى دعوة رئيس حزب "الحركة القومية" دولت باهتشلي، إلى عقد لقاء بين أردوغان والأسد، وقال: "تصريح باهتشلي واضح، فهو أكد ضرورة تحسين العلاقات مع دول الجوار وفتح المجال للحوار مع سوريا، وأن اللقاء مع الأسد سيكون مفيدا لمستقبل تركيا، وأن حزب الحركة القومية لا يعارض الحوار مع الرئيس السوري".

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المصدر: "سبوتنيك"