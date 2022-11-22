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هبوط اضطراري لطائرة بحرينية في أربيل بسبب نوبة قلبية

أخبار العالم العربي

هبوط اضطراري لطائرة بحرينية في أربيل بسبب نوبة قلبية
Globallookpress
الناقلة الوطنية البحرينية "طيران الخليج"
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فارق أحد أفراد طاقم الضيافة في الناقلة الوطنية البحرينية "طيران الخليج" الحياة، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وذكرت "طيران الخليج" أن رحلتها رقم GF19 المتجهة من مطار البحرين الدولي إلى مطار شارل ديغول في باريس يوم الثلاثاء، قد غيرت مسارها لتحط في أربيل بالعراق.

وجاء تغيير مسار رحلة الطائرة بسبب تعرض أحد أفراد طاقم الضيافة بالرحلة لنوبة قلبية مفاجئة، توفي على إثرها في أربيل. 

ونعت الناقلة البحرينية المتوفى، داعية لأهله وذويه بالصبر والسلوان. 

وأشارت الى أن الرحلة قد واصلت خط سيرها إلى باريس كما هو مقرر. 

وأكدت "طيران الخليج" أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها تأتي في المقام الأول دائما، شاكرة مسافري الرحلة المذكورة على صبرهم وتفهمهم. 

ومن جانبه، قال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، لشبكة "رووداو" الإعلامية إن "طائرة كانت متوجهة من البحرين إلى باريس، هبطت في الساعة 3:55 صباح اليوم في مطار أربيل الدولي، بسبب أزمة قلبية لأحد الأشخاص". 

وأضاف أنه وبعد نقله إلى المستشفى توفي، مشيرة إلى أنه يدعى ياسر صالح، وهو موظف بدائرة استقبال الطائرة.  

وصرح أحمد بأن جثمانه يخضع حاليا لفحص الطب الشرعي في أربيل.

المصدر: وسائل إعلام بحرينية

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