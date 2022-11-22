المقداد: الدبلوماسية السورية تتركز الآن في المجال الاقتصادي.. وسفاراتنا مستنفرة

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الدور الأساسي للدبلوماسية الآن في المجال الاقتصادي، داعيا سفارات بلاده إلى التفاعل "مع كل الفعاليات الاقتصادية وبشكل أساسي مع المغتربين".

وفي تصريح صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، قال المقداد إنه "يجب بذل كل جهد ممكن وخاصة في إطار مواجهة الإجراءات القسرية التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد الشعب السوري غير الأخلاقية واللاإنسانية".

وأضاف: "سفاراتنا مستنفرة بشكل دائم، والتعليمات لديها هي العمل مع كل الفعاليات الاقتصادية في البلدان التي توجد فيها".

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وتابع: "نحن مع التعاون فيما بين سفارات سوريا ووزارة الخارجية ومع القطاعين العام والخاص واتحاد غرف التجارة السورية ومع الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بدور فاعل أيضا في التواصل مع ممثلي الشعوب الأخرى من خلال المنتديات التي تجمعنا في فعاليات، بهدف العمل على تجاوز هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".

ودعا المقداد جميع السفارات السورية إلى التفاعل مع كل الفعاليات الاقتصادية وبشكل أساسي مع المغتربين، "لكي نقدم الخدمة المطلوبة وبأفضل الطرق للمواطن السوري في مواجهة هذه التحديات التي تقف خلفها بشكل أساسي إسرائيل ومن يدعمها، لتجويع الشعب السوري وفرض سياسات إضعاف الشعب السوري ودور سورية في المنطقة والعالم".

المصدر: "سانا"