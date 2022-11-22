 
مباشر

المقداد: الدبلوماسية السورية تتركز الآن في المجال الاقتصادي.. وسفاراتنا مستنفرة

أخبار العالم العربي

المقداد: الدبلوماسية السورية تتركز الآن في المجال الاقتصادي.. وسفاراتنا مستنفرة
AFP
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8a7

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الدور الأساسي للدبلوماسية الآن في المجال الاقتصادي، داعيا سفارات بلاده إلى التفاعل "مع كل الفعاليات الاقتصادية وبشكل أساسي مع المغتربين".

وفي تصريح صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، قال المقداد إنه "يجب بذل كل جهد ممكن وخاصة في إطار مواجهة الإجراءات القسرية التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد الشعب السوري غير الأخلاقية واللاإنسانية".

وأضاف: "سفاراتنا مستنفرة بشكل دائم، والتعليمات لديها هي العمل مع كل الفعاليات الاقتصادية في البلدان التي توجد فيها".

إقرأ المزيد
مقررة أممية: الإجراءات القسرية ضد سوريا ترقى إلى جرائم حرب ويجب رفعها
مقررة أممية: الإجراءات القسرية ضد سوريا ترقى إلى جرائم حرب ويجب رفعها

وتابع: "نحن مع التعاون فيما بين سفارات سوريا ووزارة الخارجية ومع القطاعين العام والخاص واتحاد غرف التجارة السورية ومع الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بدور فاعل أيضا في التواصل مع ممثلي الشعوب الأخرى من خلال المنتديات التي تجمعنا في فعاليات، بهدف العمل على تجاوز هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".

ودعا المقداد جميع السفارات السورية إلى التفاعل مع كل الفعاليات الاقتصادية وبشكل أساسي مع المغتربين، "لكي نقدم الخدمة المطلوبة وبأفضل الطرق للمواطن السوري في مواجهة هذه التحديات التي تقف خلفها بشكل أساسي إسرائيل ومن يدعمها، لتجويع الشعب السوري وفرض سياسات إضعاف الشعب السوري ودور سورية في المنطقة والعالم".

 

المصدر: "سانا"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)