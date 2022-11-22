خبير يكشف لـRT السر وراء "غوغل" والإساءة للسيدة عائشة في مصر

كشف أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة محمد رضا أحمد، في تصريح لـRT السر وراء استمرار الإساءة للسيدة عائشة على محرك البحث "غوغل" في مصر.

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وأوضح أنه لا بد أن ندرك أن الهدف الرئيسي للشركات المهيمنة في مجال الاتصال والتكنولوجيا والمعلومات هو استمرار السيطرة والهيمنة وبالتالي زيادة المدخولات والأرباح واستنزاف اقصادات الدول وذلك لن يأتي إلا باستمرار الغموض الذي يدفع الناس للمزيد من البحث المستمر عن معلومات جديدة أو حتي مكررة وسعادة.

وتابع: "في ظل إغراق معلوماتي كامل بقائمة لا تنتهي من الشائعات والمغالطات والأخبار الزائفة تؤدي بالجمهور إلي اختناق معلوماتي لا ينتهي لأنه سقط في مستنقع المعلومات التي توفره محركات البحث، فتغيب لديه الرؤية الواضحة للحقائق ويصدق الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة".

وأشار إلى أن المعالجات المتحيزة للقضايا هي حقيقة لاتقبل الجدل من قبل تلك الشركات والمؤسسات ومحركات البحث، وتعاني منطقتنا من تلك التحيزات الواضحة والمعالجة السلبية المقصودة لقضايانا والتي تستنزف وقتا كبيرا مهدرا في الدفاع عنها وتصويبها، بدلا من توجيه هذا الوقت المهدر لعمليات إنتاج تفيد مجتمعاتنا.

وكان قد أطلق نشطاء حملة لتصحيح اسم مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بعد تعرضه لحملات تشويه وإساءة واسعة المجال للمرة الثانية على التوالي عبر منصة غوغل للخرائط.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم