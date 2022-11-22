مصرع 11 شخصا على الأقل في حادث مروع بالمغرب (صور)

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 43 آخرون، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين صباح الثلاثاء، بالطريق السريع على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة شمال شرقي المغرب.

وأكدت السلطات المغربية فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، التي تعد وسيلة تنقل أساسية في المغرب.

انا لله وانا اليه راجعون انقلاب حافلة في مدخل مدينة تازة و 14 وفاة كحصيلة اولية ربي يرحمهم ويصبر اهاليهم وبالشفاء للمصابين pic.twitter.com/W2eMWnxJGN —  تليلة الرازي ‏ (@jAKF1sV0yWcmU9m) November 22, 2022

🔴تتواصل حرب الطرقات وهذه المرة حادث سير مفزعة بمدخل مدينة تازة....الحصيلة لحد الان 13 قتيل، و 37 جريح

الله يرحم الموتى، ويعجّل بشفاء الجرحى يارب 🙏 pic.twitter.com/tkcPO94nOP — إسفـرادِسْـكـي (@sefarjaal) November 22, 2022

ياربي السلامة ...مصرع 11 شخصا على الاقل وعشرات المصابين إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين قرب مدينة تازة.

اللهم ارحم الموتى و اشف الجرحى و ارزق أهلهم و ذويهم الصبر و السلوان.

و " إنا لله وإنا إليه راجعون" pic.twitter.com/X3bFCL47tS — Boutajin Mohamed (@BoutajinMohame1) November 22, 2022

🔴 11 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمدخل مدينة تازة pic.twitter.com/jOatppHYyz — إيمَــانْ🕊🇲🇦 (@E96m_x) November 22, 2022

المصدر: وسائل إعلام مغربية