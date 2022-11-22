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مصرع 11 شخصا على الأقل في حادث مروع بالمغرب (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع 11 شخصا على الأقل في حادث مروع بالمغرب (صور)
RT / Twitter
مصرع 11 شخصا على الأقل في حادث مروع بالمغرب
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لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 43 آخرون، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين صباح الثلاثاء، بالطريق السريع على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة شمال شرقي المغرب.

وأكدت السلطات المغربية فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث. 

وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، التي تعد وسيلة تنقل أساسية في المغرب.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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