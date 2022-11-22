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الأمين العام لجامعة الدول العربية يعلق بعد فوز السعودية على الأرجنتين

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الأمين العام لجامعة الدول العربية يعلق بعد فوز السعودية على الأرجنتين
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علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على فوز منتخب السعودية على نظيره الأرجنتيني في مونديال كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر.

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وقال أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كل التهنئة للمنتخب السعودي علي فوزه المستحق على الارجنتين. أداء رائع وروح عالية شرفت الرياضة العربية..وأسعدت الجماهير العربية. نتمني توالي الإنتصارات العربية في البطولة".

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

المصدر: RT

مونديال قطر

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