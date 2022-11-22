تونس.. تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين كبار في قضية خطيرة

أجلت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة المتهمين في قضية النفايات الإيطالية إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل.

وشملت القضية 26 متهما بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، وإطارات ديوانية وخبير ومحام.

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وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية أنه تم حفظ التهمة بحق أربعة متهمين، مشيرة إلى أن عدد المشمولين في الملف 6 موقوفين و16 بحالة سراح.

وكانت الجمارك التونسية قد حجزت 282 حاوية في ميناء سوسة تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.

وفي فبراير 2022، أعلنت "شبكة تونس الخضراء" عن التوصل لاتفاق مع إيطاليا حول تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية.

وكان وزيرا البيئة والنقل قد اتفقا يوم 26 يناير 2022،على إعداد مشروع اتفاق لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية بميناء سوسة إلى مصدرها، يتم تقديمه للجانب الإيطالي والالتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاته.

كما سبق لوزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن أعلن في بداية يناير الماضي، أن تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية موردة من تونس وقبعت لأكثر من سنة بميناء سوسة.

المصدر: وسائل إعلام التونسية