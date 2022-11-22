خبير تركي يكشف سبب رغبة أردوغان في تحسين علاقته بالسيسي

أكد أستاذ العلوم السياسية التركي الأمريكي، مدير برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن، سونر كاجابتاي، أن تركيا لديها عدة دوافع لتحركها نحو إصلاح علاقاتها مع مصر.

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وأوضح كاجابتاي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن أردوغان مهتم للغاية بإصلاح العلاقات مع اللاعبين الأساسيين في منطقة الشرق الأوسط، وهم السعودية ومصر والإمارات وإسرائيل.

وأشار إلى أن أردوغان يحاول بكل السبل للعمل على إنعاش الاقتصاد في بلاده، ما دفعه للتقرب في الفترة الأخيرة مع السعودية والإمارات، وتبادلت وفود البلدان الثلاثة الزيارات.

وأوضح الخبير التركي، أن أنقرة تسعى جاهدة لخلق حليف لها في منطقة شرق المتوسط، خاصة بعد توقيع مذكرات تفاهم مع ليبيا بخصوص التنقيب في المياه الإقليمية.

وسعي أردوغان لتعديل الوضع الاقتصادي في بلاده، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية في تركيا مؤخرا، يحسن من موقفه خلال الانتخابات التركية المقبلة في 2023، وذلك وفقا لمدير برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن.

وتابع أنه بالنسبة للعلاقات مع مصر، فإنها بالإضافة لكونها لاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط، فإن أنقرة تسعى ايضا لتحسين موقفها في منطقة شرق المتوسط في مواجهة اليونان، خاصة بعد توقيع القاهرة وأثينا اتفاقات بين البلدين بخصوص التنقيب عن الغاز في منطقة المتوسط.

المصدر: مصراوي