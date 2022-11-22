وزير النقل المصري يرد على قناة تابعة للإخوان

قال وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، إنه خلال تصفحه للأخبار على موقع يوتيوب، شاهد مقطع فيديو لقناة إخوانية "تبث سموما".

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين، أن تلك القناة استضافت شخصا زعم عدم اهتمام الوزارة بالصعيد، وأن طرقهم غير جيدة تحديدا في أسوان.

ورد وزير النقل على تلك المزاعم، قائلا إن العمل جار على مدار 24 ساعة لافتتاح طريق الصعيد الغربي الذي يبدأ من السباعية في الأقصر، ويمر بإدفو وصولا إلى أسوان، بطول 112 كم مزدوج، في 30 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة من المقرر أن تفتتح الطريق من أسوان لأبو سمبل، بطول 200 كم مزدج، في 30 يونيو المقبل، مختتمًا: "نقيم كوبري حديث في أسوان الجديدة، و2 كباري آخرين، إحنا مش ناسيين أسوان، أو بنعادي الصعيد".

المصدر: الشروق