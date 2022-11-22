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تحركات في مصر ضد مشروب يسبب وفاة الأطفال

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تحركات في مصر ضد مشروب يسبب وفاة الأطفال
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شهدت مصر خلال الأيام الماضية، حالة من التحرك العاجل من مسؤولي التربية والتعليم على مستوى جميع المحافظات، لمواجهة مشروبات الطاقة التي انتشرت في الفترة الأخيرة وتسبب الوفاة.

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وحذرت وزارة التربية والتعليم، جميع الطلاب من مشروبات الطاقة، وقامت الوزارة بتوجيه المديريات التعليمية بمراجعة كافة منافذ بيع المشروبات والحلوى بالمدارس، للتأكد من خلو تلك المنافذ من المنتجات مجهولة المصدر، والتى قد تسبب ضررا للطلاب.

وأضافت أن بعض المنتجات لا تتناسب مع الأطفال فى سن صغيرة، وأن مشروب الطاقة الذى شهد زيادة فى معدلات انتشار بيعه مؤخرا لطلاب المدارس غير مناسب للطلاب وقد يضر بصحتهم.

ونبهت مديرى المدارس، بضرورة الرقابة على الطلاب ومنعهم من شراء مشروب طاقة يباع خارج المدرسة، ويسبب مشاكل صحية عديدة ومن الممكن أن يؤدى إلى الوفاة المفاجئة.

وتعمل مشروبات الطاقة على رفع مستوى الانتباه والتركيز لمساعدة الطالب على الدراسة، وهناك فئة أخرى تتناولها قبيل ممارسة النشاط الرياضي.

وتحتوي هذه المشروبات على نسبة كافيين عالية ومشروبات أخرى الكافيين بها بشكل معتدل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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