الجيش التونسي يحبط تهريب 660 ألف قرص مخدر

أعلنت وزارة الدفاع التونسية يوم الاثنين، إحباط تهريب 660 ألف قرص مخدر، في منطقة الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

وأفادت وزارة الدفاع بأن الوحدات العسكرية العاملة في تأمين الحدود الجنوبية داخل المنطقة الحدودية العازلة، تمكنت من إيقاف سيارة تهريب اجتازت الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد محملة بكمية من الأقراص المخدرة تناهز 660 ألف قرص.

وأكدت الوزارة، أنه تم تسليم المحجوز للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها العمل.

وأضافت أنه تم حجز السيارة لدى الوحدات العسكرية على ذمة السلطات القضائية في انتظار استكمال الأبحاث.

المصدر: وسائل إعلام تونسية