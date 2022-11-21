البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم عند أعلى درجات "المتوسط" وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، إن الزلزال الذي وقع صباح اليوم كانت قوته 5.8 على مقياس ريختر وهي أعلى درجات المقياس المتوسط.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، أضاف القاضي أن "عمق الزلزال كان كبيرا نسبيا لذلك شعر به معظم سكان القاهرة الكبرى وغيرها من المدن ولا يوجد أي خسائر أو أضرار من الزلزال".

وأضاف: "كل منطقة لها بصمتها الزلزالية، والمنطقة التي وقع بها الزلزال بها نشاط زلزالي، والتوابع الخاصة بالزلزال كانت درجتها أقل وغير محسوسة وبعيدة كل البعد عن الأراضي المصرية".

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وشدد القاضي على ضرورة بذل الجهود للتقليل من المخاطر والخسائر، وذلك بتجهيز المنظومة الداخلية من إسعاف ومطافئ، وغيرها، والتوعية بكيفية التعامل مع مثل تلك الحوادث من خلال عدم التدافع والحفاظ على الجسد قدر الإمكان".

وأوضح: "الزلازل ليست لها مواعيد لكن يجب أن نكون مستعدين للحفاظ على أرواحنا، وعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتغيرات المناخية ليست لها علاقة بالزلازل".

المصدر: "صدى البلد"