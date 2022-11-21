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دمرت مضافاتهم.. العثور على أشلاء عناصر من "داعش" عقب ضربات جوية عراقية في كركوك (صور)

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دمرت مضافاتهم.. العثور على أشلاء عناصر من
RT @IraqiSpoxMOD
دمرت مضافاتهم.. العثور على أشلاء عناصر من "داعش" عقب ضربات جوية عراقية في كركوك
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الاثنين، تنفيذ ضربات جوية على مقرات وأوكار لعناصر "داعش" الإرهاب في وادي الخاصة بمحافظة كركوك، أدت لمقتل 6 عناصر منهم وتدمير مضافات لهم.

وصرح قائد المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي، بأن "الضربات الجوية أسفرت عن مصرع 6 دواعش والعثور على أشلاء متناثرة لعناصر آخرين من التنظيم، فضلا عن تدمير 3 مضافات لهم.

وأشار الفريجي إلى أن القوات استحوذت على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة الاتصالات كانت بحوزة عناصر تنظيم "داعش".

دمرت مضافاتهم.. العثور على أشلاء عناصر من

هذا، وقالت الخلية في بيان تلقت RT نسخة منه، إنه و"بناء على تنسيق استخباري مشترك عالي المستوى بين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو عدة ضربات جوية دقيقة وموجعة، استهدفت أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية

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