دمرت مضافاتهم.. العثور على أشلاء عناصر من "داعش" عقب ضربات جوية عراقية في كركوك (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الاثنين، تنفيذ ضربات جوية على مقرات وأوكار لعناصر "داعش" الإرهاب في وادي الخاصة بمحافظة كركوك، أدت لمقتل 6 عناصر منهم وتدمير مضافات لهم.

وصرح قائد المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي، بأن "الضربات الجوية أسفرت عن مصرع 6 دواعش والعثور على أشلاء متناثرة لعناصر آخرين من التنظيم، فضلا عن تدمير 3 مضافات لهم.

وأشار الفريجي إلى أن القوات استحوذت على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة الاتصالات كانت بحوزة عناصر تنظيم "داعش".

هذا، وقالت الخلية في بيان تلقت RT نسخة منه، إنه و"بناء على تنسيق استخباري مشترك عالي المستوى بين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو عدة ضربات جوية دقيقة وموجعة، استهدفت أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

نفذت قيادة القوة الجوية، يوم الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ، ضربات جوية لأوكار العصابات الإرهابية ضمن قاطع المركز المتقدم لعمليات كركوك، بواسطة طائرات ( F16 ) استهدفت أوكار داعش الإرهابي،

ونتج عن الضربات تدمير ( 3 ) مضافات لداعش . pic.twitter.com/D21WmSkslA — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 21, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية