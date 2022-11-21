القضاء العسكري بغزة يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة (صور + فيديو)

أتلفت هيئة القضاء العسكري بغزة، يوم الاثنين، كميات كبيرة من المواد المخدرة والتي تم ضبطها منذ مطلع العام الجاري في قضايا التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية لقطاع غزة.

وجاء ذلك، عقب مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها غرب مدينة غزة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، وبحضور ممثلين عن المجلس التشريعي، وعدد من الوجهاء، وفرق شبابية ناشطة في التوعية بقضايا المخدرات.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء ناصر سليمان، إن المواد التي تم إتلافها تتمثل في الكميات التي تم ضبطها وتحريزها خلال القضايا التي تختص بها هيئة القضاء العسكري، وهي قضايا التهريب "الجلب من الخارج".

وأشار سليمان إلى أن المواد المتلفة تشمل 1927 فرش حشيش، و199 ألفا و675 حبة مخدرة، بالإضافة إلى أعشاب مخدرة "بانغو" بوزن قرابة 4 كيلو غرامات.

وجرى إتلاف المواد المخدرة في أفران مخصصة، وبحضور الجهات المختصة وفق القانون.

وأوضح أن المواد المخدرة المتلفة محرزة على ذمة قضايا جناية في هيئة القضاء العسكري، لافتا إلى أن عملية الإتلاف تمت بعد أسبوعين من العمل المتواصل وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013 الصادر عن المجلس التشريعي.

#صور | مؤتمر صحفي لهيئة القضاء العسكري ووزارة الداخلية في قطاع غزة حول إتلاف كمية من المخدرات وعرض الكميات المخدّرة المضبوطة..



حيث تم الإتلاف - بعد المؤتمر- لهذه الكميات الكبيرة من المخدرات المصادرة



تصوير: @AbuZiad486#غزةpic.twitter.com/jRMsgagf8G — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) November 21, 2022

مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة حول إتلاف كمية من المخدرات وعرض الكميات المخدّرة المضبوطة.

تصوير: محمد الخطيب - فلسطين الآن pic.twitter.com/huGwvnFyhV — فلسطين الآن (@paltimes2015) November 21, 2022

👈 ضُبطت خلال العام الجاري



صور.. "القضاء العسكري" تتلف كميات من المواد المخدرة pic.twitter.com/dg2zHFUqWv — غزة الحدث الإخبارية (@24newspal) November 21, 2022

فيديو: وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع #غزة تُتلف كميات كبيرة من المواد المُخدّرة بحضور نواب المجلس التشريعي وهيئة القضاء العسكري، وعدد وسائل الإعلام المحلية والدولية.. pic.twitter.com/3oPOxCV544 — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) November 21, 2022

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية