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القضاء العسكري بغزة يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة (صور + فيديو)

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القضاء العسكري بغزة يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة (صور + فيديو)
RT
القضاء العسكري بغزة يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة
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أتلفت هيئة القضاء العسكري بغزة، يوم الاثنين، كميات كبيرة من المواد المخدرة والتي تم ضبطها منذ مطلع العام الجاري في قضايا التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية لقطاع غزة.

وجاء ذلك، عقب مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها غرب مدينة غزة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، وبحضور ممثلين عن المجلس التشريعي، وعدد من الوجهاء، وفرق شبابية ناشطة في التوعية بقضايا المخدرات.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء ناصر سليمان، إن المواد التي تم إتلافها تتمثل في الكميات التي تم ضبطها وتحريزها خلال القضايا التي تختص بها هيئة القضاء العسكري، وهي قضايا التهريب "الجلب من الخارج".

وأشار سليمان إلى أن المواد المتلفة تشمل 1927 فرش حشيش، و199 ألفا و675 حبة مخدرة، بالإضافة إلى أعشاب مخدرة "بانغو" بوزن قرابة 4 كيلو غرامات.

وجرى إتلاف المواد المخدرة في أفران مخصصة، وبحضور الجهات المختصة وفق القانون.

وأوضح أن المواد المخدرة المتلفة محرزة على ذمة قضايا جناية في هيئة القضاء العسكري، لافتا إلى أن عملية الإتلاف تمت بعد أسبوعين من العمل المتواصل وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013 الصادر عن المجلس التشريعي.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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