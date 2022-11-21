"قسد" تعزي بضحايا الجيش السوري جراء القصف التركي

قدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التعازي لعائلات ضحايا الجيش السوري الذين قتلوا جراء القصف التركي على مناطق في شمال وشرق سوريا.

وقالت "قسد" في بيان إن "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تتقدم بأحر التعازي لعائلات ضحايا الجيش السوري الذين فقدوا حياتهم خلال القصف الوحشي التركي على مناطق في شمال وشرق سوريا، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وأضاف المركز الإعلامي لـ "قسد" في بيان: "إننا نذكّر الشعب السوري بمخططات الاحتلال التركي ومرتزقته في احتلال الأراضي السورية وتوطين المجموعات الإرهابية فيها، واستهداف كلّ القوى الرافضة للمشاريع الاستعمارية التركية".

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وأعربت "قسد" عن ثقتها التامة، بأن "تكاتف الشعب السوري ووحدته وشجاعته المعهودة بوجه عصابات تركيا ستبقى هي الحالة الطبيعية للتاريخ والمجتمع السوري التي ستحافظ عليها قواتنا وتستند إليها في إزالة الاحتلال ومرتزقته من المناطق السورية المحتلة".

وكانت وكالة "سانا" نقلت عن مصدر عسكري سوري أمس أن "عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة".

المصدر: RT