السوداني يبحث مع ملك الأردن ملف استعادة الأموال العراقية المنهوبة

في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الاثنين، اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان.

وتناول الاجتماع ملف استعادة الأموال العراقية المنهوبة خلال السنوات الماضية.

وتطرق اللقاء أيضا إلى العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله مطار ماركا العسكري #الأردن#العراق 🇯🇴🇮🇶 pic.twitter.com/d6kEfmVBDk — RHC (@RHCJO) November 21, 2022

His Majesty King Abdullah II, accompanied by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, receives #Iraq Prime Minister Mohamed Shia Al Sudani at Marka Military Airport #Jordan 🇯🇴🇮🇶 pic.twitter.com/Bpw4VSGWhI — RHC (@RHCJO) November 21, 2022

جلالة الملك عبدالله الثاني يجري، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ويؤكد اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة بين #الأردن و #العراق والحرص على تعزيز التعاون على المستويات كافة pic.twitter.com/HbGPEIlm7M — RHC (@RHCJO) November 21, 2022

وكشفت مصادر في ديوان الرئاسة العراقية للصحيفة، أن العاهل الأردني رحب بالإجراءات التي تقوم بها العراق لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدا للسوداني أن الأردن دولة مؤسسات وقانون ولا يمكن أن تسمح بإدخال الأموال إليها إلا عبر الطرق القانونية وتحت مظلة الرقابة.

وكانت معلومات أفادت بتهريب الأموال المنهوبة إلى خمس دول هي (الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا)، وتجري بغداد مع عواصم هذه الدول مفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهمات لاستعادة الأموال المهربة وفق معايير محددة توسع آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، مع التركيز على الدول التي يوجد مطلوبون على أراضيها.

وكان السوداني قد تعهد منذ توليه منصبه بإعادة الأموال المسروقة، مؤكدا المضي قدما في هذا الملف.

المصدر: وكالات + صحيفة "عكاظ"