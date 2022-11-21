الملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين في الرياض

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، دعوة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين في الرياض.

وتسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت، من الملك، لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية، اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر القادم 2022.



ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، سلم الرسالة لولي عهد الكويت، السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

المصدر: "عكاظ"