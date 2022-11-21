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القوات العراقية تطيح بـ6 عناصر بارزة من تنظيم "داعش"

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القوات العراقية تطيح بـ6 عناصر بارزة من تنظيم
Globallookpress
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن الإطاحة بـ6 عناصر بارزة من تنظيم "داعش".

وقال المتحدث في بيان اليوم الاثنين، إنه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبتنسيق استخباري عالي المستوى ما بين جهاز مكافحة الإرهاب والمديرية العامة لـ"الأسايش" في محافظة أربيل بإقليم كردستان، تمكنت القوات الأمنية من "الإطاحة بعناصر بارزة في عصابات داعش الإرهابية والذين نشطوا ضمن قواطع شمالي بغداد والأنبار".

القوات العراقية تطيح بـ6 عناصر بارزة من تنظيم

وأضاف أن الإرهابين هم كل من:

1- احمد فيصل علي صالح المُكنى ابو جليب

2- بهاء الدين عبد زبار المُكنى أبو عبيدة

3- عبد الله احمد ابراهيم المُكنى أبو وردة

4- يونس محي عواد المُكنى أبو حفصة

5- مهند عوني محمود المُكنى أبو مجاهد )

6- محمد عبد الستار نجم المُكنى أبو عبد الستار.

المصدر: RT + وكالات

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