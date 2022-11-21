اتهام أشهر كتاب مصر بالتطبيع مع إسرائيل وتحركات لفصلهم بشكل عاجل

كشف مصدر باتحاد كتاب مصر، أن كلا من الكاتب يوسف زيدان والروائي علاء الأسواني والكاتبة منى برنس، تمت إحالتهم إلى التحقيق بتهمة التطبيع مع إسرائيل، وأنه سيتم فصلهم حال ثبوت ذلك.

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وقال المصدر، إن سبب إحالة يوسف زيدان إلى التحقيق أنه أعلن من قبل أنه على استعداد أن يحاضر في جامعة إسرائيلية، إذا وافق اتحاد الكتاب، كما أنه دعا إلى إعادة النظر في علاقة المثقفين بإسرائيل.

وتابع المصدر، أن يوسف زيدان لم يحضر التحقيق، وبناء عليه ستتم إحالته إلى اللجنة التأديبية، وفي حال ثبت تطبيعه سيتم فصله من اتحاد الكتاب.

وكشف المصدر أيضا أن منى برنس التي فصلتها جامعة قناة السويس بسبب ظهورها في فيديوهات راقصة وبتهمة الحط من قيمة أستاذ الجامعة، هي أيضا تمت إحالتها إلى التحقيق باتحاد كتاب مصر بتهمة التطبيع بعد أن ظهرت في صور مع السفير الإسرائيلي، وأعلنت أنها لا ترفض التطبيع، ولا ترفض العلاقة مع إسرائيل، وفي حال ثبوت التطبيع عليها سيتم شطبها من اتحاد الكتاب.

وتابع المصدر أيضًا، أن علاء الأسواني في الطريق لفصله من اتحاد كتاب مصر، حال ثبوت أنه أدلى بحديث لوسائل علام إسرائيلية.

وقال المصدر، إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها فصل كتاب من الاتحاد، بسبب التطبيع، فقد سبق أن تم فصل الكاتب علي أبو سالم علي سالم من اتحاد الكتاب بسبب التطبيع.

وختم المصدر في تصريحاته لـ القاهرة 24، بأن مكتب مكافحة التطبيع في اتحاد كتاب مصر، يرصد جميع الكتاب الذين يطبعون مع الاحتلال الإسرائيلي وتتم إحالتهم للتحقيق، ومن تثبت عليه التهمة سيتم فصله من الاتحاد على الفور.

المصدر: القاهرة 24