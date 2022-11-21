ولي العهد السعودي يشكر أمير قطر

بعث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، برقية شكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أعقاب مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وجاء في البرقية: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومتمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار، وتقبلوا تحياتي وتقديري".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"