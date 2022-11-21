 
مباشر

ولي العهد السعودي يشكر أمير قطر

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يشكر أمير قطر
RT @spagov
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7ry

بعث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، برقية شكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أعقاب مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وجاء في البرقية: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومتمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار، وتقبلوا تحياتي وتقديري".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا