اليمن.. أحكام بإعدام 11 متهما أدينوا بقتل وتعذيب الأسرى

قضت محكمة المنطقة العسكرية الخامسة بالعاصمة اليمنية صنعاء بإعدام 11 متهما أدينوا بقتل وتعذيب 11 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بالساحل الغربي.

وقضى الحكم بإدانة المتهمين 11 بالوقائع المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم جميعا بالإعدام.

وتمت معاقبة المدانين جميعا بالعقوبتين التكميليتين المتمثلتين في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة ومصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد أو خارجها لصالح القوات المسلحة.

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وأوضح القضاء بإلزام المحكوم عليهم جميعا بدفع مبلغ إجمالي 330 مليون ريال لصالح أسر المجني عليهم تقسم بينهم بالتساوي حسب ما تقرره المحكمة.

المصدر: وكالة "سبأ"