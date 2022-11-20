باقية وعصية.. نائب مصري يغرد عن المصافحة بين السيسي وأردوغان في الدوحة

علق النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالقول إن "مصر ستبقى المرجعية أراد من أراد، وأبى من أبى".

وعبر حسابه في "تويتر" نشر بكري صورة تجمع الرئيسين السيسي وأردوغان خلال لقاء على هامش افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، وكتب تعليقا على ذلك:

"ستظل مصر دوما مرفوعة الهامة، عصية على الانكسار، وسيبقى قائدها البطل عبد الفتاح السيسي قيمة وطنية تتجسد بمواقفها وحكمتها وصمودها أمام رياح الكذب والادعاء".

ستظل مصر دوما مرفوعة الهامه ، عصية علي الإنكسار ، وسيبقي قائدها البطل عبدالفتاح السيسي قيمة وطنيه تتجسد بمواقفها وحكمتها وصمودها أمام رياح الكذب والإدعاء ، تمضي الأيام وتتحطم المؤمرات ويدرك الجميع أن مصر ستبقي المرجعية أراد من أراد وأبي من أبي pic.twitter.com/rLMNnC0vaf — مصطفى بكري (@BakryMP) November 20, 2022

وختم بالقول: "تمضي الأيام وتتحطم المؤامرات ويدرك الجميع أن مصر ستبقى المرجعية أراد من أراد وأبى من أبى".

وكان الرئيسان التقيا اليوم الأحد، وللمرة الأولى منذ سنوات، وهو لقاء وصفه إعلاميون مصريون بأنه شكل ضربة لجماعة الإخوان المسلمين.

وسبق أن وجّه أردوغان انتقادات حادة للسيسي، وطالبه بإصدار عفو عن المساجين.

المصدر: RT