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الكويت.. مباحثات لوضع حل شامل ومتكامل لمشكلة "البدون"

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الكويت.. مباحثات لوضع حل شامل ومتكامل لمشكلة
Globallookpress
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بحث وزير الدفاع الكويتي عبد الله علي العبد الله، مع صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، سبل تعزيز التعاون لمعالجة متكاملة لقضية "البدون".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العبد الله والفضالة بحثا "أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز ووزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية ضمن إطار معالجة متكاملة لهذه القضية".

ونقلت الوكالة عن بيان لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي، أن وزير الدفاع التقى الفضالة في مقر الجهاز المركزي، و"جرى خلال اللقاء استعراض جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كما تمت مناقشة الأمور المتعلقة بمنتسبي وزارة الدفاع وبحث سبل إيجاد الحلول المناسبة لها".

 

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

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