الكويت.. مباحثات لوضع حل شامل ومتكامل لمشكلة "البدون"

بحث وزير الدفاع الكويتي عبد الله علي العبد الله، مع صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، سبل تعزيز التعاون لمعالجة متكاملة لقضية "البدون".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العبد الله والفضالة بحثا "أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز ووزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية ضمن إطار معالجة متكاملة لهذه القضية".

معالي وزير الدفاع يلتقي بمعالي رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. pic.twitter.com/Qy1PQ4vVs9 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 20, 2022

ونقلت الوكالة عن بيان لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي، أن وزير الدفاع التقى الفضالة في مقر الجهاز المركزي، و"جرى خلال اللقاء استعراض جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كما تمت مناقشة الأمور المتعلقة بمنتسبي وزارة الدفاع وبحث سبل إيجاد الحلول المناسبة لها".

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية