ولي العهد السعودي يجري لقاءات مع زعماء حضروا افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر، بالعديد من الرؤساء والمسؤولين في العاصمة الدوحة.
والتقى ولي العهد السعودي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ظهر الأمير محمد بن سلمان، ممسكا بيد أمير قطر بعد انتهاء المقابلة الافتتاحية لكأس العالم، التي جمعت المنتخب القطري بنظيره الاكوادوري.
وأشعل مقطع فيديو للتقارب بين الزعيمين مواقع التواصل الاجتماعي.
لحظة خروج سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بعد نهاية المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وبرفقته الشيخ تميم بن حمد 🇶🇦🇸🇦— فهد الصيعري (@F_alsaiary) November 20, 2022
الله يحفظك ويديمك ❤️#محمد_بن_سلمان_في_قطر#QatarWorldCup2022#FIFAWorldCup2022pic.twitter.com/XtPRJ36HWw
سمو #ولي_العهد خلال حضوره حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم_2022، تلبية لدعوة سمو أمير دولة #قطر وذلك في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.#واسpic.twitter.com/UOTSjIDvqZ— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 20, 2022
كما التقى محمد بن سلمان، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
صورة أخوية جميلة..وتذيب جليد #القمه_العربيه_2022،— جلال مناد - Mennad Djalal (@mennadddz) November 20, 2022
تجمع #ولي_العهد السعودي الأمير#محمد_بن_سلمان وأخيه فخامة
الرئيس الجزائري #عبدالمجيد_تبون🇸🇦🇩🇿#محمد_بن_سلمان_في_قطر
خلال #حفل_افتتاح_كأس_العالم#QatarWorldCup2022pic.twitter.com/mN7eMj2gau
وتحدث الأمير السعودي يوم الأحد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حفل أقيم قبيل الافتتاح.
المصدر: RT + وسائل إعلام