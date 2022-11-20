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ولي العهد السعودي يجري لقاءات مع زعماء حضروا افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)

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ولي العهد السعودي يجري لقاءات مع زعماء حضروا افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)
RT @spagov
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر، بالعديد من الرؤساء والمسؤولين في العاصمة الدوحة.

والتقى ولي العهد السعودي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ظهر الأمير محمد بن سلمان، ممسكا بيد أمير قطر بعد انتهاء المقابلة الافتتاحية لكأس العالم، التي جمعت المنتخب القطري بنظيره الاكوادوري.

وأشعل مقطع فيديو للتقارب بين الزعيمين مواقع التواصل الاجتماعي.

كما التقى محمد بن سلمان، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتحدث الأمير السعودي يوم الأحد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حفل أقيم قبيل الافتتاح.

ولي العهد السعودي يجري لقاءات مع زعماء حضروا افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)

المصدر: RT + وسائل إعلام

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