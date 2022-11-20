ولي العهد السعودي يجري لقاءات مع زعماء حضروا افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر، بالعديد من الرؤساء والمسؤولين في العاصمة الدوحة.

والتقى ولي العهد السعودي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ظهر الأمير محمد بن سلمان، ممسكا بيد أمير قطر بعد انتهاء المقابلة الافتتاحية لكأس العالم، التي جمعت المنتخب القطري بنظيره الاكوادوري.

وأشعل مقطع فيديو للتقارب بين الزعيمين مواقع التواصل الاجتماعي.

لحظة خروج سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بعد نهاية المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وبرفقته الشيخ تميم بن حمد 🇶🇦🇸🇦



الله يحفظك ويديمك ❤️#محمد_بن_سلمان_في_قطر#QatarWorldCup2022#FIFAWorldCup2022pic.twitter.com/XtPRJ36HWw — فهد الصيعري (@F_alsaiary) November 20, 2022

سمو #ولي_العهد خلال حضوره حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم_2022، تلبية لدعوة سمو أمير دولة #قطر وذلك في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.#واسpic.twitter.com/UOTSjIDvqZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 20, 2022

كما التقى محمد بن سلمان، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتحدث الأمير السعودي يوم الأحد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حفل أقيم قبيل الافتتاح.

المصدر: RT + وسائل إعلام