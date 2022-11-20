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سعيّد: لا ينقصنا شيء.. تونس والإرادة الثابتة والتصوّر الواضح مفتاح المرحلة القادمة

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سعيّد: لا ينقصنا شيء.. تونس والإرادة الثابتة والتصوّر الواضح مفتاح المرحلة القادمة
Globallookpress
الرئيس التونسي قيس سعيّد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأحد، أن تونس لا ينقصها شيء على الإطلاق، وأن الإرادة الثابتة والتصور الواضح مفتاح المرحلة القادمة.

وشدد قيس سعيّد، في تصريح لـ"شمس أف أم"، قبل افتتاح المؤتمر الاقتصادي الفرونكوفوني، على أهمية استمرار العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة.

وأكد أن المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني سيطرح جملة من المسائل المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، لتوفير فرص شغل للشعب وخاصة للشباب التونسي.

المصدر: "شمس أف أم"

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