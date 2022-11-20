الرئيس الجزائري يلتقي ولي العهد السعودي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)
التقطت عدسات الكاميرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر يوم الأحد، لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ووثق مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يتبادل الحديث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
علاقة تاريخة راسخة وشراكة استراتيجية وتعاون مثمر والقادم أجمل— سعد (@I7jtl) November 20, 2022
معاً للأبد #السعودية#الجزائر 🇩🇿❤️🇸🇦#محمد_بن_سلمان#تبون#Algeria#SaudiArabiapic.twitter.com/KiTqEchVMq
لقاء رئيس الجزائر 🇩🇿 #عبدالمجيد_تبون، مع ولي عهد السعودية 🇸🇦 محمد بن سلمان. pic.twitter.com/5ZDar7uFXp— نورالدين ختال (@roiducondor) November 20, 2022
الرئيس تبون يتحادث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال حضورهما لافتتاح مونديال قطر 2022 pic.twitter.com/GVPyIGX0ka— El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 20, 2022
حديث ودي بين الأمير #محمد_بن_سلمان 🇸🇦 والرئيس الجزائري 🇩🇿 #عبدالمجيد_تبون خلال حفل افتتاح #كأس_العالم_قطر2022— خالد بن داهم 🇶🇦 (@KhaledAlhajre) November 20, 2022
#قطر_رفعتوا_الراس#قطر2022#قطر_تحقق_الحلم_2022#قطر_2022_فرحة_للجميع#Qatar2022#QatarWorldCup#FIFAWorldCup#FIFAWorldCup2022pic.twitter.com/t8V0w06C8A
لقاء الرئيس #تبون بولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان قتل الإشاعات والتأويلات بوجود خلافاتٍ أو فتور بين البلدين.— 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿 (@AhmadDaoud14) November 20, 2022
التعاون بين أكبر دولتين عربيتين أكيد أنه يصب في مصلحة الأمة وازدهارها. #الجزائر 🇩🇿
وشهد افتتاح كأس العالم في قطر التقاء العديد من رؤساء وقادة دول عربية وإفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في افتتاح أول كأس عالم يقام في دولة عربية وإسلامية بدعوة من أمير قطر.
وانطلقت الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية.
وافتتح تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، منافسات نهائيات كأس العالم 2022.
وقال أمير قطر خلال كلمة الافتتاح، "إنني من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".
وأضاف: "سوف يجتمع الناس على اختلاق أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم على اختلافها في قطر".
وصرح أمير قطر "بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيرا وصلنا ليوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه طويلا، بدءا من اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل، نتابع المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".
المصدر: RT + وكالات