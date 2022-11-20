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الرئيس الجزائري يلتقي ولي العهد السعودي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يلتقي ولي العهد السعودي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر (صور + فيديو)
RT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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التقطت عدسات الكاميرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر يوم الأحد، لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووثق مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يتبادل الحديث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وشهد افتتاح كأس العالم في قطر التقاء العديد من رؤساء وقادة دول عربية وإفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في افتتاح أول كأس عالم يقام في دولة عربية وإسلامية بدعوة من أمير قطر.

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وانطلقت الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية.

وافتتح تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

وقال أمير قطر خلال كلمة الافتتاح، "إنني من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".

وأضاف: "سوف يجتمع الناس على اختلاق أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم على اختلافها في قطر".

وصرح أمير قطر "بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيرا وصلنا ليوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه طويلا، بدءا من اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل، نتابع المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".

المصدر: RT + وكالات

مونديال قطر

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