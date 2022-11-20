ليبيا.. سفير فرنسا يلتقي عددا من مسؤولي المنطقة الشرقية في ليبيا ويبحث المسار السياسي

بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، مع عدد من المسؤولين الليبيين في المنطقة الشرقية.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن السفير التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكلا من قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف الغقوري.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاءات بحثت المسار السياسي في ليبيا ممثلا في: القاعدة الدستورية، الانتخابات، توزيع الثروة.

وأضافت أن سفير فرنسا شدد على دعم بلاده لوحدة ليبيا وسيادتها.

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وخلال اللقاءات المنفصلة أكد السفير الفرنسي "موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وإيجاد قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة من أجل الانتخابات في كل ليبيا بما يتوافق مع رغبة الليبيين".

كما التقى نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، وبحث "تطورات عملية إعادة توحيد المصرف المركزي" وشدد على أن "توحيد المصرف المركزي وإيجاد نظام مالي مستقر يؤثر إيجابيا على الجاذبية الاقتصادية لليبيا".

المصدر: "بوابة إفريقيا"